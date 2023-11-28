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Gaziantep Caddesi'nde silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Gaziantep Caddesi'nde kendisini darbeden 2 kişiyi tabanca ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Cemal S., Konuralp Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde polis uygulaması sırasında olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, silaha da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.