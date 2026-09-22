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Gaziantep Araban'da araç koyun sürüsüne daldı, sürücü yaralandı, koyunlar telef oldu

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Gaziantep Araban'da araç koyun sürüsüne daldı, sürücü yaralandı, koyunlar telef oldu
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Gaziantep'in Araban ilçesinde akşam karanlığında yoldan geçen koyun sürüsünün arasına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı, jandarma yeni kaza riskine karşı tedbir aldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil, yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çok sayıda koyun da telef oldu.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Köklüce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 RP 218 plakalı otomobil, akşam karanlığında yoldan geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Otomobilin çarptığı onlarca koyun ise telef oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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