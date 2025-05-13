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Gazetecileri Gören Göçmenlerden İlginç Pozlar

Gazetecileri Gören Göçmenlerden İlginç Pozlar
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Edirne'de düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda, yakalanan 18 göçmenden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti ve poz verdi. Operasyon kapsamında iki kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler gazetecileri görünce için saçlarını düzeltip poz verdi

EDİRNE - Edirne'de operasyonda yakalanan 18 göçmenden bazıları gazetecileri görünce düzgün görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 göçmenin ve araç sürücüsünün yakalandığı operasyonda ilginç anlar da yaşandı.

Göçmenlerden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti. Saçlarını tarayan ve kameralara poz veren göçmenlerin bu hareketi dikkat çekti.

Organizatörlük iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete getirilirken, göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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