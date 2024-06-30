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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

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Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya ile birlikte Antalya'ya tatile gelen 75 yaşındaki annesi Halise Küçükkaya, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından otele polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler sonucunda Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip boğulduğu belirlendi.

Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

AİLECE TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

CANKURTARAN HEMEN OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İNCELEMELER KALP KRİZİ OLDUĞU YÖNÜNDE

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi. Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ANNESİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın, annesinin cenazesini teslim alırken ayakta durmakta güçlük çektiği ve ağladığı görüldü.

CENAZE DEFİN İÇİN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya'nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (28)

Allahın Kulu:

Rızkı helalden mi geliyor diye bir baksın. Gelmiyorsa daha kimleri kaybedecek başına ne belalar gelecek haberi yok demektir...

25
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VEFA:

Bence sen dikkat et de başkaları için dilediklerin, kendin için bedduaya dönüşmesin. Çünkü, "Ne ekersen onu biçersin!..."

yanıt90
yanıt8
Allahın Kulu:

Sen bir doktora görün. İdrak kaabiliyetinde sorun var VEFA. Yukarıdaki metnin neresinden bir "dilek" çıkardın? Acil yardıma ihtiyacın var...

yanıt8
yanıt35
Allahın Kulu:

Kimsenin acısı ile alay etmeyiz (toprağı bol olsun): tam tersine, sorunun nedenini ve çözümü yazdık. Hangi dil, din ve ırktan olursan ol; RIZKINI HELALİNDEN yani insanlara, çevreye, doğaya zarar vermeden kazan. Bunu yapmazsan başın beladan kurtulmaz. Tüm inançlarda bunun hükmü böyledir!

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VEFA:

Ey kul, Hâlî ne zaman kaldı cihan ehl-i tama'dan, Sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın. En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun, Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın.!.. Ziya Paşa

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Köfteci Jardel:

Kalp krizi ve pıhtı atma salgını var resmen. Bu nasıl iş anlamadım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.

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5
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LOLİPOP:

Sorumlusu malum sıvılar.

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Perwer:

Köfteci, bahsettiğin salgın koronavirüs aşılarından olabilir mi?

yanıt21
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LOLİPOP:

Başın sağolsun İsmail.

160
3
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Güven önemlş:

Allah rahmet eylesin Allah sabır versin

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