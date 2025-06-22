Gazeteci Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

Gazeteci Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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