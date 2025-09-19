Haberler

Gazeteci Ece Üner Beraat Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Ece Üner, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi, Üner'in ifade özgürlüğü sınırları içinde hareket ettiğine karar verdi.

Gazeteci Ece Üner, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci Ece Üner'in 15 Mart'ta sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme Üner'in beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ece Üner'in paylaşım içeriğindeki "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, İsmail Saymaz hakkındaki soruşturma da yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarılmıştı. İddianamede şüpheli Ece Üner'in 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına, 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.