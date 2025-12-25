Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Barış Terkoğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, talimat gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa