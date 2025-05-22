Gaz Pedalı Takılı Kalan Motosiklet Duvara Çarptı: 1 Yaralı

Gaz Pedalı Takılı Kalan Motosiklet Duvara Çarptı: 1 Yaralı
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Bartın'da gaz pedalı takılı kalan motosiklet, bir erkek kuaförünün duvarına çarparak durdu. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaz pedalı takılan motosiklet iş yerinin duvarına böyle tosladı: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da seyir halinde bulunan ve gaz pedalı takılı kalan motosiklet bir erkek kuaförünün duvarına çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda işyeri ve motosiklette hasar meydana gelirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Davut Fırıncıoğlu caddesinde seyir eden motosikletin gaz pedalı takılı kaldı. Panik yaşayan sürücü Hal Taksi Durağı önünde ise ana yoldan çıkan motosiklet, önce yerdeki beton saksıya ardından ise erkek kuaförünün duvarına çarptı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazada savrulan sürücü F.S. yaralandı. Yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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