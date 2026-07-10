Haberler

29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davası öncesi ailelerden çağrı: "Bu faciada hiçbir soru cevapsız kalmamalı"

29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davası öncesi ailelerden çağrı: 'Bu faciada hiçbir soru cevapsız kalmamalı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15. duruşması öncesinde adliye önünde toplanan aileler, bilirkişi raporlarına tepki göstererek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın 15'inci duruşması öncesinde adliye önünde bir araya gelen aileler, bilirkişi raporlarına tepki gösterdi. Aileler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 tarihinde tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 15'inci duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan aileler, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları açıklama yaptı. Sendika adına konuşan Özkan Atar, "Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yürütülen çalışmalarda 29 emekçimizi kaybettik. Denetim görevini yerine getirmeyenler ve işçilerin yaşamına kast edenler, bunun hesabını vermelidir. Bugün görülecek 15'inci duruşmada acılı aileler düşüncelerini ifade edecek. Burada bulunan aileler, avukatlar, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için mücadele etmeye devam edecek" dedi.

"Bu faciada hiçbir soru cevapsız kalmamalı"

Yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu'nun yakını Zülfiye Dolu, "29 kişinin yaşamını yitirdiği bu dosyada bilirkişi raporları neden sürekli değişiyor? Bir raporda kusurlu bulunan kişiler, başka bir raporda nasıl kusursuz hale geliyor? Olay yerinde yeniden keşif taleplerimiz neden karşılanmıyor? Kamu görevlilerine ilişkin süreçler neden hala belirsizliğini koruyor? Yangında hayatını kaybeden yakınlarımızın kişisel eşyaları neden hala bulunamadı? Biz yakınlarımızı kaybettik ancak onların anısına karşı sorumluluğumuz sürüyor. Bu davanın eksiksiz yürütülmesini istiyoruz. Adalet, bütün gerçekleri ortaya çıkarmalı. Bu faciada hiçbir soru cevapsız kalmamalı. Biz aklanmış dosyalar değil, aydınlatılmış gerçekler istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Tarihi zirve sonrası soluğu orada aldı! Görenler dönüp bir daha baktı