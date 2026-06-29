Haberler

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda telefon hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda telefon hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bir vatandaşın cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şişli'deki Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Olay, 12 Haziran'da saat 18.00 sıralarında Şişli Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana gelen cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen A.O. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı

Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Başıboş inek küçük çocuğu saldırdı
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Tayland'da 12 kilo uyuşturucuyla yakalanan Türk gözaltına alındı

Tayland'da 12 kilo uyuşturucuyla yakalanan Türk gözaltına alındı
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...