Tekirdağ'da domuz sürüsü görüntülendi

Tekirdağ'da domuz sürüsü görüntülendi
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ganos Ormanları'na yerleştirilen fotokapanlar, yaban domuzu sürülerinin gece saatlerinde ormanlık alanlarda hareket ettiğini gösterdi. Uzmanlar, bu görüntülerin bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatının canlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Ganos Ormanları'nda kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, yaban domuzlarından oluşan sürülerin gece saatlerinde beslenme amacıyla ormanlık alan içinde ve çevresindeki sulak bölgelerde hareket ettiği gözlendi.

Ganos Dağları eteklerinde yaban hayatını izlemek amacıyla yerleştirilen fotokapanlar, bölgede yaşayan yaban domuzu sürülerini kaydetti. Görüntülerde, kalabalık sürüler halinde dolaşan domuzların özellikle su kaynaklarına yöneldiği, zaman zaman sulak alanlara girerek burada uzun süre kaldığı görüldü. Uzmanlar, bu tür görüntülerin Ganos Ormanları'ndaki biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının canlılığını ortaya koyduğunu belirtirken, bölgedeki yerleşim alanlarına yakın noktalarda dikkatli olunması gerektiğine de işaret ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
