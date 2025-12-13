Tekirdağ'da domuz sürüsü görüntülendi

Tekirdağ'ın Ganos Ormanları'nda kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, yaban domuzlarından oluşan sürülerin gece saatlerinde beslenme amacıyla ormanlık alan içinde ve çevresindeki sulak bölgelerde hareket ettiği gözlendi.

Ganos Dağları eteklerinde yaban hayatını izlemek amacıyla yerleştirilen fotokapanlar, bölgede yaşayan yaban domuzu sürülerini kaydetti. Görüntülerde, kalabalık sürüler halinde dolaşan domuzların özellikle su kaynaklarına yöneldiği, zaman zaman sulak alanlara girerek burada uzun süre kaldığı görüldü. Uzmanlar, bu tür görüntülerin Ganos Ormanları'ndaki biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının canlılığını ortaya koyduğunu belirtirken, bölgedeki yerleşim alanlarına yakın noktalarda dikkatli olunması gerektiğine de işaret ediyor.