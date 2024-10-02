Galiba gönlü zengin! 'Bana dokunamazsın, fabrikalarım var' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu Berat Güdül'ün arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. Olay çıkaran Güdül ise kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaretlerde bulundu

"BANA DOKUNAMAZSIN, 10 TANE FABRİKAM VAR"

Şahıs uçağa gelen polis ekiplerine de zorluk çıkardı. "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" ifadeleriyle dikkat çeken Güdül hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Güdül, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Güdül Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

20 TL'LİK HİSSESİ VARMIŞ

Olayın ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Fabrikaları olduğunu iddia eden Güdül'ün 20 milyon TL sermayeli şirkette 20 TL'lik hissesi olduğu öğrenildi.