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Galiba gönlü zengin! "Bana dokunamazsın, fabrikalarım var" diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım

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THY'nin İstanbul-Londra seferinde olay çıkarıp kabin ekibi ve yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyen şahıs tutuklandı. Uçağa gelen polis ekiplerine, "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" diyen şahsın, 20 milyon TL sermayeli şirkette sadece 20 TL'lik hissesi olduğu ortaya çıktı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu Berat Güdül'ün arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. Olay çıkaran Güdül ise kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaretlerde bulundu

"BANA DOKUNAMAZSIN, 10 TANE FABRİKAM VAR"

Şahıs uçağa gelen polis ekiplerine de zorluk çıkardı. "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" ifadeleriyle dikkat çeken Güdül hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Güdül, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Güdül Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

20 TL'LİK HİSSESİ VARMIŞ

Olayın ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Fabrikaları olduğunu iddia eden Güdül'ün 20 milyon TL sermayeli şirkette 20 TL'lik hissesi olduğu öğrenildi.

Galiba gönlü zengin!
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Hava Yolları Gaziosmanpaşa İstanbul Güvenlik 3-sayfa Londra Hukuk Yaşam Polis

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Yorumlar (14)

ayaz ağa 27:

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış

60
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CAN Işık:

Zaten zengin görmüş biri bunu yaparmı :) :) :)

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Kagan Kutlu:

aç köpek.

18
1
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Bozkurtlar Diriliyor:

vefa gibi, özcan gibi kurusıkı işte....

9
2
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Yasin Pala:

tutuklanmak mi

10
1
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Caner Alp:

:) :) 20 tl hissesi varmış

8
1
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ibrahim hantaş:

psikolojisi bozuk

7
1
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Fake You hard:

10 tane fabrikasi olan adam londraya tarifeli ucakla gidiyor ??

3
2
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Erdem Sen:

adamin 20 tane suc kaydi var sokaklarda gezip askerimizi polisimizi şehit ediyor. bu adami hakaretten iceri atiyorlar muz cumhuriyeti..

3
1
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Hasan Turk:

Adam 10 gundur tum.ulkede fabrikator sanildi yeter zengin yasamadim demez artik.

3
0
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