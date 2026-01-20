Haberler

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatlar hazır bulundu.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Eray Yazgan'ı 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Eray Yazgan 'şüpheli', Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında bir bahis sitesi reklamının yer aldığı, yurt dışı kaynaklı söz konusu sitenin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği aktarıldı.

Söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına şüpheli Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme sonucu yapıldığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında