Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatlar hazır bulundu.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Eray Yazgan'ı 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Eray Yazgan 'şüpheli', Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında bir bahis sitesi reklamının yer aldığı, yurt dışı kaynaklı söz konusu sitenin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği aktarıldı.

Söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına şüpheli Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme sonucu yapıldığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL