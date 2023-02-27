Onlarca farklı endemik kuş türüne ve onlarca deniz canlısına ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı alevler içinde kaldı. Öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek dört bir yandan milli parkın etrafını sardı.

Edirne'nin Enez ilçesinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle alevler içinde kaldı. Öğlen saatlerinden bu yana devam eden yangın, sazlık alanları ve ağaçlık alanları da içine alarak büyümeye devam ediyor. - EDİRNE