Gabonlu Dina'nın ölümünde 4'üncü kez gözaltına alınan şahıs bu sefer tutuklandı

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı otomobilinden indirdiği tespit edilen D.A., 4'üncü kez gözaltına alındı. D.A., sevk edildiği mahkeme tarafından kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı.

Karabük'te üniveriste öğrencisi olan 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BU SEFER TUTUKLANDI

D.A.'nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. D.A., itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edildi. Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı.