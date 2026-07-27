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Mersin'de mahalle takımları arasında kavga

Mersin'de mahalle takımları arasında kavga
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Mersin’de düzenlenen futbol turnuvasında karşılaşan mahalle takımlarının oyuncularının kavga ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Mersin'de düzenlenen futbol turnuvasında karşılaşan mahalle takımlarının oyuncularının kavga ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Erdemli ilçesinde köy ve mahallelerden 37 takımın yer aldığı futbol turnuvası sürerken, Kayacı Mahallesi'nde spor tesislerindeki karşılaşmalarda zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Dün, Tapureli ile Türbe mahallelerinin takımlarının karşılaştığı maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında tartışma ve kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekipleri de olaya müdahale etti. İki kırmızı kartın gösterildiği olay sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmayı Türbe Mahallesi takımı 1-0 kazandı.

Öte yandan, yaşanan kavga nedeniyle iki takımın da disipline sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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