Fuhuş ve Silahlı Yağma Suçundan Aranan Şahıs Ormanlık Alanda Yakalandı

Fuhuş ve Silahlı Yağma Suçundan Aranan Şahıs Ormanlık Alanda Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Yol kesme ve silahlı yağma' suçundan toplam 17 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.E. ormanlık alanda yakalandı. Şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri 'Yol kesme ve silahlı yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası olan şahıs ormanlık alanda yakalandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde polis ekipleri hakkında kesinleşmiş 17 yıl 15 gün hapis cezası olan S.E. isimli şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği tarafından koordineli yapılan çalışmada; Savaştepe ilçesinde saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde S.E. adlı şahıs ormanlık alanda yakalandı. Operasyonla yakalanan S.E. çıkarıldığı adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından Kepsut L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi kana bulayacaklardı! İşin içinden Fırat Timuçin çıktı

Türkiye'yi kana bulayacaklardı! İşin içinden Fırat Timuçin çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakışıklılar Günü'nde İrem Derici'den sakallı paylaşım

İrem Derici'den şaşırtan paylaşım! Sakallı hali çok konuşuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.