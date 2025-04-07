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Fuhuş Vaadiyle Gasp Çetesi Operasyona Uğradı: 22 Gözaltı

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Ankara'da sosyal medya üzerinden fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 3 aylık takibin ardından yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 şüpheli tutuklandı.

Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da sosyal medya üzerinden fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşüren ve gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden fuhuş vaadi ile erkekleri gasp eden çeteyi takibe aldı. 3 ay süren soruşturmada çete üyelerinin sosyal medyadan erkekleri fuhuş vaadi ile evlerde ve otellerde buluşturdukları şüpheli kadınları ve mağdur erkekleri bir araya getirdikten sonra kadın çete üyelerinin bir süre erkekleri oyaladıkları ve sonrasında erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla gasp ettikleri belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa
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