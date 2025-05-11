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Freni Patlayan Vidanjör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Freni Patlayan Vidanjör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde freni patlayan vidanjör devrildi. Sürücü, evlere çarpmamak için direksiyonu kırarak muhtemel bir faciayı önledi. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde freni patlayan vidanjörün devrildiği kazada sürücü yaralandı. Yol üzerindeki evlere çarpmamak için direksiyonu kırararak iş makinasını deviren sürücü, muhtemel faciayı önledi.

İddiaya göre, Dalbahçe Mahallesi yönünden Avşar istikametine seyir halindeki iş makinesi vidanjörün freni patladı. Ardından vidanjör virajı alamayarak savruldu. Mahalledeki evlere girmemek için direksiyonu kıran sürücü Vahit P. (55) vidanjörü yan yatırarak devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen iş makinesinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Vahit P. ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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