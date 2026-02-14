Haberler

Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon araçların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da freni patlayan bir kamyonun sebep olduğu zincirleme kazada, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon, araçların arasına daldı. Kazada, kamyon sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ençbir yönetimindeki 63 B 8905 plakalı komyon, iddiaya göre, seyir halindeyken freni patladı. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü Mehmet Ençbir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ençbir'in cenazesi morga kaldırıldı. Yaralı M.T., A.T. ve H.D., sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

