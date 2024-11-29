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Freni Patlayan Kamyon Koyun Sürüsüne Çarptı, 17 Koyun Telef Oldu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde, freni patlayan bir kamyon kontrolünü kaybederek yol üzerindeki koyun sürüsüne daldı. Olayda 17 koyun telef oldu, jandarma inceleme başlattı.

Amasya'da freni patlayan kamyon daldığı sürüdeki 17 koyunu telef etti

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde freni patlayan kamyon koyun sürüsüne daldı, ezilen 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yüzbeyi köyü civarında seyir halinde olan bir kamyon freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. O sırada yolda ilerleyen sürüye çarpan kamyon, önüne kattığı koyunları ezdi. Sürüdeki 17 koyun telef oldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Freni Patlayan Kamyon Koyun Sürüsüne Çarptı, 17 Koyun Telef Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - 3.Sayfa
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