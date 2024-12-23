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Freni Boşalan Otomobil Bina Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan bir otomobil, bir binanın giriş duvarına çarparak 2'si ağır 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Freni boşalan otomobil binanın duvarına çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen otomobilin bir binanın giriş duvarına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. idaresindeki 06 BH 0462 plakalı Fiat marka otomobil, yokuştan indiği sırada freninin boşalması sonucu bir binanın giriş duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Y., yolcular Medine Y., İlmani D. ile Huri Hanım D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Medine Y. ile Huri Hanım D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Freni Boşalan Otomobil Bina Duvarına Çarptı: 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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