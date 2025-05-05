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Freni Boşalan Öğrenci Servisi İş Yerine Girdi

Freni Boşalan Öğrenci Servisi İş Yerine Girdi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan bir öğrenci servisi, iş yerine çarparak büyük bir faciayı önledi. Servis aracında öğrenci bulunmaması can kaybını engellerken, iş yeri sahibi saniyelerle ölümden kurtuldu. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde freni boşalan öğrenci servisi, kaldırıma çaparak bir iş yerine girdi. Araçta öğrencilerin olmaması faciayı önlerken, iş yeri sahibi ise saniyelerle ölümden kurtuldu.

Kaza, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadettin O. (65) idaresindeki 78 S 6046 plakalı öğrenci servisi İncekaya Caddesi istikametine seyir halindeyken frenlerinin tutmaması nedeniyle kaldırıma çarparak bir iş yerine daldı. Kazada servis aracında öğrenci bulunmaması muhtemel can kaybının önüne geçerken, dükkanda olan iş yeri sahibi Hüseyin Gürbüztürk 30 santimetrelik mesafeyle ölümden döndü. Servis sürücüsü Sabahattin O., kendisine tepki gösteren iş yeri sahibinin kızına, "Süratim yoktu, 3'üncü vitesle geliyordum. Frenlerim bir anda boşaldı. Yoksa kurtarmak için çok çabaladım" diyerek yaşananları anlatmaya çalıştı.

Hüseyin Gürbüztürk, 350-400 bin TL zararı olduğunu belirterek, "İş yerinin açılışı bugün yapılacaktı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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