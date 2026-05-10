Freni boşalınca çaya giren minibüs traktör yardımıyla kurtarıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, kontrolsüz bir şekilde çaya düştü. Olayda kimsenin bulunmaması sevindirirken, bölgede yaşayan Hasan Ay, traktörüyle aracı çaydan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye gelen bir sürücü aracını park etti. Ancak kısa bir süre sonra freni boşalan minibüs, kontrolsüz bir şekilde hareket ederek Aygırdibi Çayı'na girdi. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. Suyun içindeki aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar çevreden yardım istedi. Bölge sakinlerinden Hasan Ay, traktörüyle kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda araç halat yardımıyla çekildi.

Traktörüyle minibüsü çıkaran Hasan Ay, "Bir anlık dalgınlıkla şelalenin sularına kapılan aracı traktörümüzle sudan çıkardık" diye konuştu. - KONYA

