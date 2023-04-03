Freni boşalan kamyon devrildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde asfalt malzemesi yüklü bir kamyon, freni boşalması sebebi ile kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, Köşk Akçaköy karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçaköy istikametinden Köşk istikametine doğru seyreden M.Ş. idaresindeki 09 AHT 944 plakalı kamyonun, Başdeğirmen mevkiine geldiği sırada freni boşaldı. Eğimli ve virajlı yolda bir anda kontrolden çıkan asfalt malzemesi yüklü kamyon, yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonda ağır maddi hasar meydana gelirken, şans eseri sürücü M.Ş. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN