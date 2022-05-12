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Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi

ABD'nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi.

ABD'nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi'ne girdi. Geçtiğimiz hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içindeki sütuna çarparak durabildiği görüldü.

Tesla'nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti. - OHIO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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