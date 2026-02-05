Almanya'da mezarlık çalışanı ve eşi ölülerin altın dişlerini çalmakla suçlandı

Almanya'nın Freiburg kentinde 2019-2024 yılları arasında kremasyon öncesi ölülerin altın dişleri ile yakınlarının birlikte gömülmesini istediği değerli eşyaları çalan ve ölülerin fotoğraflarını çeken şehir mezarlıkları idaresi çalışanı ile eşi hakkında "ölülerin huzurunu bozma, hırsızlık ve kara para aklama" suçlamasıyla dava açıldı.

Almanya'da inanılması güç bir olay yaşandı. Freiburg kentinde şehir mezarlıkları idaresi çalışanı adam ile eşi, 2019-2024 yılları arasında kremasyon öncesi ölülerin altın dişleri ile yakınlarının birlikte gömülmesini istediği değerli eşyaları çalmakla ve ölülerin fotoğraflarını çekmekle suçlandı. Freiburg Savcılığı, olayın ortaya çıkmasından sonra görevden el çektirilen çalışanın hem mesai saatleri içinde hem de dışında yakılmak üzere sırada bekleyen ölülerin dişlerinden altın dolgu, altın diş köprüsü, altın protezleri söktüğünü, ölenlerin yakınları tarafından cenazeyle birlikte gömülmesini istedikleri mücevherleri, saatleri ve diğer değerli eşyaları da çaldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, çalışanın yakılmaları için kendisine teslim edilen cenazelerin fotoğraflarını çektiği, mahrem bölgelerini görüntülediği ve ölü dahi olsa kişisel hakları ihlal ettiği aktarıldı.

Freiburg Savcılığı tarafından 27 Ocak'ta yapılan açıklamada, çalışan ile eşi hakkında "ölülerin huzurunu bozma, hırsızlık ve kara para aklama" suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi. Savcılık açıklamasına göre çalışan ve eşi, soruşturmaya konu olan 5 yılda 50'si hırsızlık, 21'i kara para aklama da dahil olmak üzere 250 vakada ölülerin huzurunu bozmakla suçlanıyor.

Cenazelerden çalarak 250 bin euro gelir elde ettiler

Savcılık, suç tarihlerinin 2013 ile 2024 yılları arasını kapsadığını ancak zaman aşımı nedeniyle sadece 2019-2024 yılları arasındaki suçlar hakkında suçlamada bulunduklarını bildirdi. Savcılığa göre şüpheli çift, 2013 ile 2024 yılları arasında gerçekleşen suçlardan 8 kilogramdan fazla diş altını ve 360 gramdan fazla altın takı satışı ile yaklaşık 250 bin euro kazanç elde etti. Ancak bunun 180 bin eurosu zaman aşımına uğrayan 2013-2019 yılları arasında elde edildi.

Kadın ölülerden çalınan mücevherleri kullanmış

Savcılık, cenaze görevlisinin eşi hakkında ise işlenen suçlara yardım ve yataklık etme ile 17 vakada kara para aklama suçlamasında bulundu. Savcılığa göre kadın, ölülerin altın dişlerinin sökümü de dahil olmak üzere eşinin yaptığı eylemlere yardım etti ve eşinin hırsızlık sırasında başkaları tarafından rahatsız edilmemesini sağlayarak gözcülük yaptı. Çalınan eşyaların satışına yardım etmekle de suçlanan kadın, çalıntı mal kabul etmekle de suçlandı. Savcılığa göre kadın, eşinin ölülerden çaldığı ziynet eşyalarını kendisine aitmiş gibi kullandı.

İş birlikçi kuyumcu da suça yardım etmekle suçlanıyor

Freiburg Savcılığının açıklamasına göre, çalışan ile eşi çaldıkları altın ve takıları bir kuyumcuda satarak, nakit paraya çevirdi. Savcılık, Waldkirch kentindeki kuyumcuya suça yardım etme, 10 vakada kara para aklama ve yasa dışı edinilen malların satışını kabul ederek şüphelilerin lüks bir yaşam sürmelerini finanse etme suçlamalarını yöneltti. Savcılık, dosyanın Freiburg Bölge Mahkemesine gönderildiğini, yüksek mahkemenin dava açılıp açılmayacağına karar vereceğini de bildirdi. - BERLİN