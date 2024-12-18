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Fransa Yüksek Mahkemesi Sarkozy'nin Hapis Cezasını Onadı

Fransa Yüksek Mahkemesi Sarkozy'nin Hapis Cezasını Onadı
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Fransa Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk davasında verilen hapis cezasını onayladı. Sarkozy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını belirtti.

Fransa Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk davasında verilen hapis cezasını onadı.

Fransa Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin hakkındaki yolsuzluk davasında verilen hapis cezasına yönelik itirazını karara bağladı. Mahkeme, 2021 yılında yolsuzluk yaptığı ve bir yargıca rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada Sarkozy hakkında verilen 2 yılı ertelenen 3 yıllık hapis cezasını onadı.

Sarkozy, avukatı Patrice Spinosi aracılığıyla yaptığı açıklamada, karara itiraz etmek üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapacağım itiraz ne yazık ki Fransa'nın mahkumiyetine yol açabilir. Bir kez daha açıkça masum olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Sarkozy'nin elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına uyacağının aktaran Spinosi, Sarkozy'nin masumiyetini kanıtlamak için elindeki tüm yasal araçları kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Libya davası

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Sarkozy'nin, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyasını bu destekle yürüttüğü iddia edilen davada ise önümüzdeki yıl yargılanması bekleniyor. Libya davasında suçlu bulunması halinde Sarkozy 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Davada, Sarkozy ile birlikte 3'ü eski bakan, toplam 12 kişi yargılanacak. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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