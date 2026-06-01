Fransa, Rus petrol tankerine Atlantik'te müdahale etti

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız Donanması'nın uluslararası yaptırımlar kapsamındaki Rus tankeri Tagor'u Atlantik'te durdurduğunu duyurdu. Kremlin ise eylemi 'uluslararası korsanlık' olarak nitelendirdi.

Fransa, dün Atlantik Okyanusu'nda Rus petrol tankerine operasyon düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün yaptığı açıklamada, "Fransız Donanması, Rusya'dan gelen ve uluslararası yaptırımlar kapsamında bulunan yeni bir tankeri Tagor'u dün sabah durdurdu. Kararlılığımız sarsılmaz ve tavizsizdir. Bu operasyon, deniz hukukuna tam uygun şekilde, Atlantik Okyanusu'nda uluslararası sularda ve Birleşik Krallık dahil birçok ortağın desteğiyle gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Macron açıklamasında, "Gemilerin uluslararası yaptırımları delmesi, deniz hukukunu ihlal etmesi ve Rusya'nın dört yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmesi kabul edilemez. Deniz taşımacılığının en temel kurallarına uymayan bu gemiler, çevre ve herkesin güvenliği açısından da tehdit oluşturmaktadır" dedi.

"Uluslararası korsanlığa varan bir eylem"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ikametgahı olan Kremlin Sarayı'nın Sözcüsü Dmitriy Peskov ise tankere el konulmasını "yasa dışı" olarak nitelendirdi. Peskov, bu eylemin "uluslararası korsanlığa varan bir eylem" olduğunu savunarak, "Rusya, taşınan yükün güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır" açıklamasını yaptı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
