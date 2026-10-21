Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneydoğusunu fırtına vurdu. Bouches-du-Rhone ilinde ve Akdeniz'deki Korsika Adası'nda meydana gelen şiddetli yağış, sele yol açtı. Evler ve yollar sular altında kaldı. Onlarca araç sel sularına gömüldü. Mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Korsika Adası'ndaki Ghisonaccia komününde sürüklenen bir araçtaki kadın kurtulmayı başarırken, bir erkek ise hayatını kaybetti. Bouches-du-Rhone iline bağlı Saint-Mitre-les-Remparts komününde de sel suyuna kapılarak sürüklenen 75 yaşındaki bir adamın da cansız bedenine ulaşıldı.

Fırtınanın etkisini yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı