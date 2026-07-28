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Fransa'da yangın felaketi: 240 ev kül oldu

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Fransa’nın Gironde ilinde devam eden yangınlarda 240 ev kullanılamaz hale geldi.

Fransa'nın Gironde ilinde devam eden yangınlarda 240 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlar Paris'in 4 katı büyüklüğünde bir alanı küle çevirirken, 93 itfaiye eri yaralandı.

Fransa'nın Gironde ilinde 22 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla Lacanau'daki tüm kamp alanlarının tahliye edilmesi emri verildiği ve kamplardan 4 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı. Yangınlarda 93 itfaiyecinin ise yaralandığı belirtildi.

Gironde'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yürüten Remi Lassoureille, 240 evin kullanılamaz hale geldiğini, 42 bin hektarlık alanın küle döndüğünü söyledi. Lassoureille, alevlere 2 bin 750 itfaiyeci, 18 hava aracı, bin 500 askeri personel ve bin 440 güvenlik personeliyle müdahale edildiğini, diğer Avrupa ülkelerinden de havadan destek sağlandığını ifade etti. Lassoureille, bu sabah yangın söndürme çalışmalarının Gironde'deki Lacanau bölgesinde yoğunlaştığını söyledi.

Paris'in 4 katı büyüklüğünde alanı kül eden yangında 220 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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