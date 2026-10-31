Fransa İçişleri Bakanlığı protestolarda gözaltı sayısının 296'ya çıktığını açıkladı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların sayısının 296'ya yükseldiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, hayat pahalılığı ve eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde düzenlenen protestoların üçüncü dalgasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Bakanlık, yaklaşık 320 bin kişinin katıldığı belirtilen protestolarda yerel saatle 18.00 itibarıyla polis müdahalesi sonucunda gözaltına alınanların sayısının 296'ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, Bordeaux, Tolouse, Rennes, Lille, Nantes, Marsilya ve Lyon dahil olmak üzere birçok şehirde güvenlik tehditleri yaşandığı belirtildi. Bazı "radikal unsurların" protestoların sonunda iş yerlerini ve çeşitli işletmeleri yağmalamak amacıyla şehir merkezlerine girmeye çalıştığını bildiren bakanlık, polis müdahalesi sayesinde bu kişilerin püskürtüldüğünü açıkladı.

Polis ile söz konusu unsurlar arasındaki çatışmaların sürdüğü bildirilirken, "Tren istasyonları, karayolları ve gişelerdeki güvenlik kontrolleri, el yapımı silah taşıyan bireylerin tespit edilmesini sağladı. Başkent Paris'te de yürütülen bu büyük kapsamlı operasyonun akşam saatleri boyunca uygulanması planlanıyor" denildi.

Bakanlık, başkentin de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde saat 18.00'e kadar kadar yaklaşık 10 bin güvenlik kontrolü gerçekleştirildiğini kaydetti.

Paris'te olaysız sonlanan protesto sonrasında çatışma yaşandı

Paris'te planlandığı şekilde gerçekleştirilen ve olaysız şekilde sonlanan protesto yürüyüşünün ardından polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Porte de Charenton bölgesinde sonlanan yürüyüşün ardından çıkan çatışmalarda polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, bazı göstericilerin ise çekiç kullanarak kaldırım taşlarını söktüğü ve polise fırlattığı bildirildi. Yerel kaynaklar, göstericilerin polise karşı en az bir yanıcı madde fırlattığını ve polisin saldırılara coplarla karşılık verdiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı