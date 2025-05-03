Fransa'daki Yangında Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Rize'ye Getirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Strasbourg kentinde çıkan yangında hayatını kaybeden Rize'nin Ardeşen ilçesinden 3 kız kardeşin cenazeleri memleketleri Rize'ye ulaştırıldı ve bugün defin edilecek.

Fransa'daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize'ye getirildi

RİZE - Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeşin cenazeleri memleketi Rize'ye getirildi.

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan 2025 Pazar günü, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ecrin Kuru ve kız kardeşi Hatice Kuru hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Strasbourg'tan aktarmalı uçak ile Trabzon Havalimanı'na, ardından da karayolu ile Rize'ye getirilen 3 kardeşin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kardeşlerin cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketleri Ardeşen ilçesi Merkez Camii'inde kılınarak defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENGİZ YILDIRIM - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.