Fransa'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 3'e Yükseldi

Fransa'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 3'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Sel nedeniyle büyük hasarlar oluştu ve birçok bölgede elektrik ve su kesintisi yaşandı.

Fransa'nın güneydeki Var bölgesinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Fransa'nın güneydeki Var bölgesinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yapışın yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Dün bir kişinin öldüğü açıklanan Le Lavandou'da kayıp olan şahsın da cansız bedenine ulaşılması ve Vidauban kasabasında ise bir kişinin sel esnasında arabada mahsur kalarak hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 3'e yükseldiği açıklandı. Selin vurduğu bölgelerde büyük hasarlar meydana gelirken elektrik ve su kesintileri yaşandı. Bölgedeki iki yüksek hızlı trenin ise rayların selden hasar görmesi sonucu seferlere ara verildi. Toulouse-Paris seferi yapan trenin 500 yolcusunun tahliye edildiği kaydedilirken Pazartesi'den bu yana ülkenin Var bölgesinde 500'den fazla acil durum araması gerçekleştirildiği, Cannes gibi yakın şehirlerden ise 100 kadar acil yardım kurtarma personelinin görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, yaklaşık 600 haneye elektrik ve su verilemediği aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenenlere taziyelerini iletirken, 2 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Eşi ve oğlu yakılarak öldürüldü! Acılı anne gözyaşları içinde konuştu
Zorlu Center AVM'nin satılma iddialarına ilişkin holdingden açıklama geldi

Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.