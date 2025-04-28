Fransa'daki Camide Bıçaklı Saldırı: Zanlı İtalya'da Tutuklandı

Fransa'nın güneyinde bir camide 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının zanlısı, İtalya'nın Floransa şehri yakınlarında tutuklandı.

Fransa'daki bir camide düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gard şehrindeki camide gerçekleşen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının zanlısı İtalya'da tutuklandı. Gard bölgesindeki Cumhuriyet Savcısı Abdelkerim Grini yaptığı açıklamada, "Şüpheli saldırganın, geçen gece saat 11.00-11.30 sıralarında Floransa yakınlarında bir İtalyan polis karakoluna gittiğini doğrulayayım. Fransa'dan ayrıldığını biliyorduk. Onu yakalamamız an meselesiydi" dedi.

"Anti-Müslüman motivasyonu olarak görülüyor"

Saldırının nedenine ilişkin konuşan Grini, "Anti-Müslüman motivasyonu, tercih edilen ipucu olarak görülüyor, ancak soruşturma, eylemi gerçekleştirmenin başka motivasyonları olabileceğini de gösteren unsurlar içeriyor. Belki de ölüme karşı bir ilgi, seri katil olarak görülme isteği olabilir" açıklamasında bulundu.

Saldırgan cep telefonu ile saldırı anını kayda almıştı

Fransa'nın Gard bölgesindeki La Grand-Combe'de bulunan Khadijia Camii'nde geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Mali uyruklu 20'li yaşlarındaki Aboubakar Cisse, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırgan Cisse'yi 50 kez bıçaklamış ve cep telefonu ile saldırı anını kayda almıştı. Cisse'nin cansız bedeni, cami cemaati tarafından ilerleyen saatlerde bulunmuştu.

"Fransa'da ırkçılığın ve din temelli nefretin asla yeri olmayacak"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bıçaklı saldırıya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Gard bölgesindeki bir camide genç bir adam acımasızca öldürüldü. Ailesine ve Müslüman dostlarımıza ulusumuzun desteğini iletiyorum. Fransa'da ırkçılığın ve din temelli nefretin asla yeri olmayacak. İbadet özgürlüğü dokunulmazdır" ifadelerini kullanmıştı. - PARİS