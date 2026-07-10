Haberler

Fransa'da yıl başından bu yana 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı

Fransa'da yıl başından bu yana 25 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa’da sıcak hava dalgası nedeniyle yıl başından bu yana 8 binden fazla orman yangını çıktı, 25 bin hektardan fazla alan yandı. Yetkililer yangın sezonunu 'olağanüstü yoğun' olarak nitelendirdi.

Fransa'da yıl başından bu yana 8 binden fazla orman yangını çıktı, 25 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Fransa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları sürüyor. Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Direktörü Julien Marion İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre yıl başından bu yana ülke genelinde 25 bin hektardan fazla alanın yandığını ifade etti. Marion, "Yıl başından bu yana 8 binden fazla yangın kaydedildi ve tahmini olarak 25 bin hektardan fazla alan yandı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat daha fazla" diye konuştu. Marion yangın sezonun başlangıcını "olağanüstü yoğun" olarak nitelendirdi.

Pyrenees-Orientales ve Drome'da büyük yangınlar

Son haftalarda üst üste gelen sıcak hava dalgalarıyla boğuşan Fransa, özellikle Pyrenees-Orientales ve Drome illerinde çok sayıda yangınla karşı karşıya kaldı. Pyrenees-Orientales ilinde cumartesi akşamı başlayan yangında şu ana kadar 4 bin 900 hektarlık alan küle döndü, yaklaşık 12 bin kişi tahliye edildi. Drome bölgesindeki Die'de dağlık alanda 10 gündür devam eden yangın ise 3 bin 700 hektarlık alanı küle çevirdi. Tedbir amacıyla yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Indre ilinde ise çarşamba gününden bu yana devam eden yangında 900 hektarlık alan kül oldu. "Indre tarihinin en büyük yangınlarından biri" olarak nitelendirilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkenin büyük bir bölümünde yangın riskinin genel olarak "yüksek ila çok yüksek seviyede" olduğunu ifade etti. Meteo-France Direktörü Virginie Schwarz, "Sıcaklıklar bugün ve bu hafta sonu yükselmeye devam edecek. Sıcak hava dalgasının en az 14 Temmuz Salı gününe kadar devam etmesi ve doğuya doğru yayılması bekleniyor" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı

Dengeler altüst! Türkiye'nin gözbebeği projesinde kritik eşik aşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
19 yıl sonra çöp konteynerindeki bebek davasında anne: Hatırlamıyorum

19 yıl sonra görülen davada anne konuştu: Hatırlamıyorum
Londra’da Akılalmaz Olay: 35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!

35 Bin Sterlinlik Pırlanta Yüzüğü Yutarak Çalmaya Çalıştı!
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı

Dün tahliye edilmişti! Ünlü iş insanının sevinci kısa sürdü