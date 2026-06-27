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Fransa'da aşırı sıcaklardan kaçarken boğularak hayatını kaybeden kişilerin sayısı 74'e yükseldi

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Fransa'da 18 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek için suya giren 74 kişi boğularak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı, ölümlerin çoğunun yüzmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan sulak alanlarda meydana geldiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden kişilerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı.

Aşırı yüksek hava sıcaklıkları Fransa'da can kaybına yol açmaya devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek üzere suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Nunez, Fransız basınına verdiği röportajda, ölümlerin büyük bölümünün nehir, göl ve gölet gibi yüzmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan su alanlarında meydana geldiğini belirtti. Bakan, özel yüzme havuzlarında yaşanan boğulma vakalarının da can kayıplarına yol açtığını ifade etti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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