Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu 3. Sayfa Haberleri - Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu. - Fransa'da pistten çıkan uçak gölete savruldu PARİS - İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 kargo uçağı, Fransa'nın Montpellier Havalimanı'na inişinde pistten çıkarak gölete savruldu. Fransa Sivil Havacılık Güvenliği Araştırma ve Analiz Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre İsveç merkezli West Atlantic Havayollarına ait Boeing 737 tipi kargo uçağı, Montpellier Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Kargo uçağının gölete savrulduğu görüldü. Kazanın ardından havalimanı yolcu ve kargo uçuşlarına kapatıldı. Bölge yetkilileri, kargo yüklü uçaktan 3 kişinin kurtarıldığını, yaralı olmadıklarını kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Boeing 737 Fransa İsveç 3. Sayfa Güncel Haberler

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