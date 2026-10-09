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Fransa'da motosiklet kazasında ölen Samsunlu genç, Samsun İlkadım'da toprağa verildi

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Fransa'da motosiklet kazasında ölen Samsunlu genç, Samsun İlkadım'da toprağa verildi
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Fransa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Samsunlu genç, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gürgendağı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gürgendağı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fransa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melih Adıgüzel (29), memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa'da motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Melih Adıgüzel'in cenazesi, yakınlarının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi. Adıgüzel'in cenazesi, memleketi Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Gürgendağı Mahallesi'ne götürüldü.

Melih Adıgüzel için Gürgendağı Camisi'nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Adıgüzel'in ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Törende, genç yaşta hayatını kaybeden Adıgüzel'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Melih Adıgüzel'in cenazesi, dualar eşliğinde Gürgendağı Merkez Mezarlığı'na götürüldü. Adıgüzel, burada toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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