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Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

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Fransa'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında bir araç, çiftçilerin arasına daldı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı. Bölge savcısı kazanın ilk incelemelere göre kasıtlı olmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Fransa'da devam eden çiftçi protestolarında korkunç bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde bir araç sürücüsü, eylem yapan çiftçilerin arasına daldı. Kazada çiftçi protestosuna katılan 1 kadın hayatını kaybederken, kadının eşi ve 14 yaşındaki kızı ise yaralandı.

Fransa'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında facia yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde yerel saatle 05.45 sıralarında bir sürücü, eylemcilerin saman balyaları ve traktörlerle oluşturduğu barikata daldı.

Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Savcı Franck Rastoul yaptığı açıklamada, kaza sonucu 30'lu yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, eşi ve 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığını söyledi. Kazaya karışan araçtaki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken yerel savcı Olivier Mouysset ise kazanın ilk incelemelere göre "kasıtlı olmadığını" ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çiftçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

AVRUPA'DAKİ ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Fransa'nın güneyinde çiftçiler, üretim maliyetlerinin artması ve destek ödemelerinin yetersiz olması gibi nedenlerle hükümet karşıtı protestolar düzenliyor. Benzer protestolar, Almanya, Polonya ve Avusturya'da da düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

HALİS ER:

Acilen Fransa ayaklanması gerekiyor Gezi gibi bir şey lazım

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1
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Export 86:

Tarafları itidale çağırıyorum

0
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