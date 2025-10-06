Haberler

Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir köpek yavrusu, foseptik çukuruna düştü. İtfaiye ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşarak yavruyu kurtardı ve sağlıklı bir şekilde doğaya bıraktı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi'nde bir köpek yavrusu, foseptik çukuruna düştü. Köpek yavrusunun foseptik çukuruna düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda köpek yavrusu düştüğü çukurdan çıkartıldı.

İtfaiye ekipleri kurtardıkları köpeği su verildikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
Ne İstanbul ne de Ankara! İşte son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili

Son 10 yılda Türkiye'nin en çok zenginleşen ili şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.