Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde foseptik çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi'nde bir köpek yavrusu, foseptik çukuruna düştü. Köpek yavrusunun foseptik çukuruna düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda köpek yavrusu düştüğü çukurdan çıkartıldı.

İtfaiye ekipleri kurtardıkları köpeği su verildikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı. - ŞANLIURFA