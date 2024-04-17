Forkliftin altında kalan işçi ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da forklifti tamir etmek isterken altında kalan işçi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bulunan bir beton fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi M.D. arızalanan forklifti tamir etmek için altına girdi. Krikonun kırılması üzerine forkliftin altında kalan işçi ağır kaldı. Durumu fark eden iş arkadaşları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.