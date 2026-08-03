Doğanşehir'de Motosiklet Forklife Çarptı: 1 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde forklifte arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan 44 ABD 875 plakalı motosiklet önünde ilerleyen forklifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı