Haberler

Samsun'da forklift devrildi: 1 ağır 2 yaralı

Samsun'da forklift devrildi: 1 ağır 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da rampa aşağı inerken kontrolden çıkan forkliftin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da rampa aşağı inerken kontrolden çıkan forkliftin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman M. idaresindeki rampa aşağı seyir halindeki forklift, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Osman M. ile forkliftte bulunan yolcu Teyfik A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Teyfik A., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Osman M. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...

Özgür Özel'i zora sokacak çıkış: İlk kez burada ifade edeceğim...
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Özel, 'Yeni parti kuruyoruz' dedi, Gürsel Tekin meydan okudu

Özel, "Yeni parti kuruyoruz" dedi, Gürsel Tekin meydan okudu
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması

Video yayınlayıp taraflarını belli ettiler
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi