Forklift Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Forklift Kazası: 1 Kişi Yaralandı
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Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde frenleri boşalan bir forklift elektrik direğine çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde frenleri boşalan bir forkliftin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği forklift, fren arızası nedeniyle duramayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada forklift sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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