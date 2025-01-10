Forklift Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, D-400 Kaş-Kalkan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yeşil (51) idaresindeki forklift yürüyüş yolu parke çalışması sırasında kamyondan taşlar indirildiği sırada geri gelirken refüje devrildi. Kazada forkliftin altında kalan Yeşil, yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yeşil, ekiplerin yoğun çalışması sonucu forkliftin altından kurtarıldı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA