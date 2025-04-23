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Foça'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Foça'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
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İzmir'in Foça ilçesindeki Bağarası Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Melih B. ayağından yaralandı. Olayla ilgili şüphelilerden biri gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kahvehanede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Bağarası Pazaryeri'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) isimli şahıslar, kahvehanede oturan Melih B.'ye (24) ateş açtı.

Açılan ateş sonucu sağ ayak bileğinden yaralanan Melih B, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Aycan G.'yi gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kahvehanede ve çevresinde incelemelerde bulundu. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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