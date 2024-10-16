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Foça Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Foça Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 9'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurup göçmenleri karaya çıkardı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 9'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Ekim saat 17.40'ta, Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 9'u çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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