Florida'da Milton Kasırgası'ndan Can Kaybı 16'ya Yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde dün kategori 3 seviyesinde karaya ulaşan Milton Kasırgası'nda bilanço artıyor. Florida polisinin verilerine göre kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. St. Lucie County'de 6, Volusia County'de 3, Pinellas County'de 2, Citrus County'de 1, Polk County'de 1, Hillsborough County'de 1, Sarasota County'de 1, Orange County'de 1 can kaybı kaydedildi. Florida Valisi Ron DeSantis, şu ana kadar 999 kişi ve 105 hayvanın kurtarıldığını açıkladı.

Eyalet genelinde 2,6 milyondan fazla ev ve iş yerine ise hala elektrik verilemiyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Hillsborough County'de kasırganın yol açtığı yağışta 14 yaşında bir çocuk, suyun üzerinde moloz parçaları arasında mahsur kaldı. Çocuğun yardıma polisler koştu. Enkazın üzerinde yalnız ve yarısı su altında olan çocuk tekneyle kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri ise Florida açıklarında mahsur kalan ve soğutucuya tutunarak yardım bekleyen bir adamı kurtardı. - FLORIDA