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Kocaeli'de fırında gizlenen uyuşturucuya operasyon: 2 tutuklama

Kocaeli'de fırında gizlenen uyuşturucuya operasyon: 2 tutuklama
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Kocaeli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir fırının alt bölmesinde uyuşturucu madde ve 65 bin lira ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir fırının alt bölmesinde uyuşturucu madde ve 65 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin liraya da el konuldu. Uyuşturucu madde ile para, fırının alt bölümünde ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D. ve E.Ç. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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